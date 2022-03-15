путін закриває соцмережі: чи довго влада рф зможе приховувати від росіян війну в Україні

російська влада намагається вибудувати паралельну реальність для свого суспільства, а соцмережі цьому заважають

Путінська росія, яка відкрито напала на Україну 24 лютого, продовжує позбавляти своїх громадян доступу до соцмереж. Після блокування соціальної мережі компанії Meta — Facebook, в росії з 14 березня почали блокувати джерело заробітку багатьох російських блогерів — Instagram. За деякими даними, хочуть заборонити і послуги VPN, які допомагають обійти блокування.

Експерти розповіли "Телеграфу", чи реально в нинішньому глобальному світі жити в такій ізоляції, на яку Кремль прирікає росіян.

Кількість незадоволених у росії зростатиме

Директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов вважає, що жити в ізоляції навіть у сучасному світі можна. Але не дуже довго.

По суті, російська влада намагається вибудувати паралельну реальність для свого суспільства. Мовляв, війни немає, є лише якась "спецоперація". Вживати слово "війна" не можна, антивоєнні протести заборонені. Але якщо війни немає, то хто всі ці люди, які з російськими шевронами і під російським прапором знищують українські міста?.. Заблукані злочинці, переодягнені у військову форму армії росії? Хто вони, ті, чиї труни зараз масово йдуть в росію, кого спалюють у мобільних крематоріях? Втім, путіна абсолютно не хвилює кількість трупів російських солдатів, які зараз удобрюють українську землю. Йому важливо й надалі вибудовувати паралельну реальність. Оскільки правда не вписується в картинку, яку малює кремль. І все, що не вписується в цю картинку, намагаються перекроїти за допомогою адміністративних ножиць", — пояснює експерт.

За його словами, побудувати виключно російський Інтернет не вдасться. І постійно видавати бажане за дійсне – не вийде. Занадто багато руйнувань та жертв. Занадто відчутні санкції.

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"Кількість незадоволених в росії буде зростати, — прогнозує Андрій Золотарьов. — І холодильник рано чи пізно почне перемагати телевізор, який давно перетворився в росії на зомбоящик. На жаль, це питання не тижнів, як нам би хотілося, а місяців. Від півроку до року – і абсолютно всі росіяни почнуть відчувати дуже жорсткі наслідки шаленого вторгнення в Україну. Сподіваюся, на той час ми вже виженемо окупантів із нашої землі".

Росіяни дійдуть висновку, що їхня влада їм бреше

Політолог, конфліктолог Богдан Петренко наголошує, що блокування Instagram стало лише черговим кроком до інформаційної ізоляції росії.

"Але на відміну від керівництва тієї ж Північної Кореї, Кремль не зможе опустити інформаційний залізний купол над головами громадян своєї країни. Справа в тому, що нехай недовга, але демократизація в росії збіглася з інформаційною революцією. Люди звикли до отримання відносно вільної інформації і поширенню своїх, нехай і неполітичних поглядів, особливо молодь, яка ніколи в житті не стане дивитися телевізор, — упевнений експерт. – Закрити Мережу – це закрити світ для них. Тому вони обов'язково намагатимуться обходити заборони – і все частіше будуть приходити до висновку, що влада їм бреше".

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Крім того, зазначає Богдан Петренко, тотальний інформаційний вакуум у період криз породжує інші джерела комунікації – чутки.

"Приміром, як у нас було 1986 року після вибуху на ЧАЕС. Замовчування з боку влади призвело тоді до того, що СРСР наповнився страшними чутками – і вони точно не йшли на користь самій владі. Так що росіяни однозначно дійдуть висновку, що їх обманюють, – прогнозує конфліктолог. – А наше завдання зараз – сприяти цьому, у тому числі шляхом донесення до росії інформації через дозволені соцмережі. І, звичайно, шляхом руйнування останньої надії фортеці російської держави – їхньої армії".

Нагадаємо, що 11 березня Роскомнадзор оголосив про блокування Instagram через "розміщення інформації, яка містить заклики до насильства проти російських громадян".

Раніше за те саме відрубали Facebook.

Як писав "Телеграф", це відбувається на тлі погіршення економічної ситуації в росії та обвалу курсу рубля.

Багато міжнародних корпорацій закривають представництва в росії і припиняють будь-яку співпрацю з цією країною на тлі кривавої війни в Україні.