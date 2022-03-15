Путин закрывает соцсети: долго ли власти смогут скрывать от россиян войну в Украине

российские власти пытаются выстроить параллельную реальность для своего общества, а соцсети этому мешают

Открыто напавшая на Украину 24 февраля путинская россия продолжает лишать своих граждан доступа к соцсетям. Вслед за блокировкой социальной сети компании Meta – Facebook, в россии с 14 марта начали блокировать источник заработка многих российских блогеров – Instagram. По некоторым данным, хотят запретить и сервисы VPN, помогающие обойти блокировки.

Эксперты рассказали "Телеграфу", реально ли в нынешнем глобальном мире жить в такой изоляции, на какую Кремль обрекает россиян.

Количество недовольных в рф будет расти

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что жить в изоляции даже в современно мире можно. Но не очень долго.

"По сути, российские власти пытаются выстроить параллельную реальность для своего общества. Мол, войны нет, есть лишь некая "спецоперация". Употреблять слово "война" нельзя, антивоенные протесты запрещены. Но если войны нет, то кто все эти люди, которые с российскими шевронами и под российским флагом уничтожают украинские города? Заблудившиеся преступники, переодетые в военную форму армии рф? Кто они, те, чьи гробы сейчас массово идут в россию, кого сжигают в мобильных крематориях? Впрочем, путина абсолютно не волнует количество трупов российских солдат, удобряющих украинскую землю. Ему важно и далее выстраивать параллельную реальность. Поскольку правда не вписывается в картинку, которую рисует кремль. И всё, что не вписывается в эту картинку, пытаются перекроить с помощью административных ножниц", – поясняет эксперт.

По его словам, построить исключительно российский Интернет не получится. И постоянно выдавать желаемое за действительное – не выйдет. Слишком много разрушений и жертв. Слишком ощутимые санкции.

Читайте также: Категория Новости России Напав на Украину, путин ввергает россиян в нищету – экономист Средний россиян из-за вторжения рф в Украину обеднеет в ближайший год на треть

"Количество недовольных в рф будет расти, – прогнозирует Андрей Золотарев. – И холодильник рано или поздно начнет побеждать телевизор, который давно превратился в россии в зомбоящик. К сожалению, это вопрос не недель, как нам бы хотелось, а месяцев. От полугода до года – и абсолютно все россияне начнут ощущать очень жесткие последствия безумного вторжения в Украину. Надеюсь, к тому времени мы уже изгоним оккупантов с нашей земли".

Россияне будут приходить к выводу, что их власть им лжет

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко акцентирует, что блокировка Instagram стала лишь очередным шагом к информационной изоляции рф.

"Но в отличие от руководства той же Северной Кореи, Кремль не сможет опустить информационный железный купол над головами граждан своей страны. Дело в том, что пусть недолгая, но демократизация в рф, совпала с информационной революцией. Люди привыкли к получению относительно свободной информации и распространению своих, пусть и неполитических взглядов. Особенно молодежь, которая никогда в жизни не станет смотреть телевизор, – уверен эксперт. – Закрыть Сеть – это закрыть мир для них. Поэтому они обязательно будут пытаться обходить запреты – и всё чаще приходить к выводу, что власть им лжет".

Читайте также: Категория Интервью Скорое отступление путина неминуемо, но есть нюанс: прогноз аналитика Аналитик Виктор Бобыренко считает, что рф будет до последнего цепляться за еще два региона Украины, помимо Крыма и Донбасса

Кроме того, отмечает Богдан Петренко, тотальный информационный вакуум в период кризисов порождает другие источники коммуникации – слухи.

"К примеру, как у нас было в 1986 году после взрыва на ЧАЭС. Замалчивание со стороны власти привело тогда к тому, что СССР наполнился страшными слухами – и они точно не шли на пользу самим властям. Так что россияне однозначно будут приходить к выводу, что их обманывают, – прогнозирует конфликтолог. – А наша задача сейчас – способствовать этому, в том числе путем донесения в рф информации через разрешенные соцсети. И, конечно, путем разрушения последней надежды крепости российского государства – их армии".

Напомним, что 11 марта Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram из-за "размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан".

Ранее за то же самое отрубили Facebook.

Как писал "Телеграф", это происходит на фоне ухудшения экономической ситуации в россии и обвала курса рубля.

Многие международные корпорации закрывают представительства в рф и прекращают любое сотрудничество с этой страной на фоне кровавой войны в Украине.