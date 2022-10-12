"Цукерберг знову бавиться": українці обговорюють загадковий збій у Facebook (фото)

У деяких відомих людей кількість підписників нібито скоротилася в сотні разів

У роботі соціальної мережі Facebook, яка раніше частково змінила підхід до визначення "мови ворожнечі" через війну в Україні, стався незвичайний збій. Багато користувачів, які мали десятки і сотень тисяч підписників, некоректно відображається їхня кількість. Наприклад, у президента Володимира Зеленського, за яким стежить понад три мільйони людей, зараз у профілі відображається лише 9995 підписників.

На незвичайну поведінку соцмережі звернула увагу журналістка Тетяна Даниленко. "Телеграф" спробував з’ясувати, що ж відбувається в "Мета-світі" Цукерберга і зібрав дані в одному матеріалі для зручності читачів.

Зазначимо, що від цього збою "постраждав" не лише Володимир Зеленський. Так, радник Офісу президента Олексій Арестович тепер "схуднув" у підписників до 9993 осіб. При цьому справжня їхня кількість перевищує 800 тисяч. Втім, Арестович без уваги подію не залишив.

"Нарешті люди дали вірну оцінку цьому негіднику", — пожартував він на своїй сторінці.

Пост Олексія Арестовича у Facebook

Така сама ситуація спостерігається і у міністра оборони Олексія Резнікова, і у багатьох інших "тисячників" на Facebook.

При цьому реальна цифра людей, котрі стежать за великими акаунтами, залишилася незмінною — це видно, якщо відкрити кількість підписників в окремій вкладці (краще з телефону, веб-версія такого не дозволяє).

Офіційного коментаря від компанії Meta або творця соцмережі Марка Цукерберга поки не було. Цілком ймовірно, що система дійсно просто збоїть, тому лічильники відображаються некоректно. Однак цією плутаниною вже скористалися деякі новинні Telegram-канали, щоб розігнати нічим не підтверджену інформацію про "нову політику Facebook".

Офіційного підтвердження таких даних від Facebook або Meta не надходило

Традиційні ж користувачі переважно реагують ситуацію з гумором. Більше того, на тему "пропажі" передплатників вже навіть з’явилися перші меми.

Нагадаємо, що навіть за всіх своїх збоїв і нерідко блокування українських акаунтів без причин, Meta все ж таки залишається на боці України в нинішній війні. При цьому в росії ця соціальна мережа, як і Instagram, офіційно заборонена для використання.