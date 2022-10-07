Чи здатна росія позбавити українців мережі та інтернету: Федоров дав чітку відповідь

Голова Мінцфри пояснив, як працює телеком-інфраструктура в умовах війни

Не так давно стало відомо, що насправді Україна готувалася до повномасштабного вторгнення російської федерації ще з грудня 2019 року. Після 24 лютого громадяни були здивовані тим, що Інтернет-мережа та зв'язок в країні вистояли, незважаючи на спроби держави-агресора завдати шкоди об'єктам інфраструктури. Але росія би точно не змогла відняти в України контроль над мережею, так як в країні працює децентралізована система.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв'ю для "Телеграфу". Він зазначив, що аби Україна втратила зв'язок повністю, треба знищити всю телеком-інфраструктуру, що фактично неможливо.

"Нас рятує децентралізація. Наприклад, в Україні є близько сотні ключових інтернет‑провайдерів, які покривають територію фіксованим інтернетом. Є ключові оператори мобільного звʼязку", — пояснив віцепрем'єр.

Крім того, зрозуміло, що найбільше страждають міста і села наближені до зони бойових дій або де військові дії безпосередньо проходять. Окупанти там знищують телеком-інфраструктуру, мародерять — при втечі вони грабують сервери, акумулятори, джерела безперебійного живлення, генератори тощо. Однак, навіть з цим працівники інфраструктури швидко справляються.

"Наші працівники телеком-сфери — герої, вони дуже швидко відновлюють базові станції на деокупованих територіях, відновлюють оптичні мережі. А поки триває цей процес, резервний зв'язок забезпечують Старлінки. Тому можу запевнити, не буде ситуації, коли ворожі війська відріжуть від зв’язку всю країну", — додав Федоров.

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