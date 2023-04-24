Що робити, якщо не працюють Google карти на смартфоні: п’ять простих кроків усунуть будь-який збій

Певні налаштування допоможуть вирішити проблему з місцем розташування та відкоригують роботу карт

Одна з програм, що часто використовуються серед користувачів на смартфоні будь-якої марки — Google Maps. Зручний додаток може некоректно показувати геодані або навіть не відкриватись через збій. Однак це легко виправити.

Що робити, якщо карти Google не працюють? Проблему вирішать п'ять кроків, пише androidauthority.com.

Крок перший: перезапуск програми

Для початку перезапустіть застосунок, тобто повністю закрийте програму, а потім запустіть знову. Повторна синхронізація з серверами Google може вирішити проблему. Також ви можете спробувати увімкнути-вимкнути сам гаджет.

Крок другий: перевірка з’єднання

Переконайтеся, що карти Google працюють за допомогою Wi-Fi. Можливо, ви відключили тумблер задля економії трафіку, але в такому випадку програма не дасть вам актуальних даних. За можливості підключіться до сильнішого сигналу Wi-Fi. Якщо ви розумієте, що потрібно використовувати карти поза зоною досяжності мережі, заздалегідь провантажте їх в автономному режимі.

Крок третій: оновлення програми

Використовуйте останню версію додатку Google Maps, так вам будуть надаватися всі останні функції. Оновіть програму безпосередньо через Play Store або зайдіть в Play Маркет і виберіть "Оновлення".

Крок четвертий: очищення кешу та даних

Очищення кешу видаляє тимчасові дані, а очищення сховища – все й назавжди. Спробуйте спочатку очистити кеш, а якщо це не спрацює, тоді видаліть і дані сховища.

Крок п’ятий: повторне калібрування

Ви можете спробувати повторно відкалібрувати свій телефон, торкнувшись синьої точки, що позначає ваше поточне розташування. Вам буде запропоновано перемістити та нахилити телефон у формі вісімки протягом кількох секунд.

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