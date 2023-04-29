В ПриватБанке сбой, проблема при оплате в терминалах: что известно

Клиенты ПриватБанка не могут рассчитаться картами

29 апреля произошел сбой в работе "ПриватБанка". Клиенты жалуются на то, что не могут рассчитаться при помощи банковских карт.

В то же время в "ПриватБанке" заверили, что уже знают о проблеме.

В пресс-службе банка уточнили, что со стороны "ПриватБанка" технических проблем нет, а сбой возник из-за проблем на стороне платежных систем.

Как сообщил в комментарии "Суспільному" соучредитель Monobank Олег Гороховский, клиенты "ПриватБанка" столкнулись с проблемами при попытке снять наличные средства в "приватовских" банкоматах.

Также есть проблемы при оплате картой в терминалах и переводах. О сроках решения проблемы в банке не сообщили.

В то же время на сайте "Приват24" появилась следующая надпись:

Журналист Валерий Калниш допускает, что проблема может быть связана с хакерской атакой.

"Похоже, нас хакнули. Оплата через терминалы не работает. Некоторые сети не работают не только в Киеве. Жду новостей от киберов", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "ПриватБанк" изменил правила при снятии наличных средств в своих банкоматах.