У "ПриватБанка" снова проблемы с выдачей "налички": что произошло

Сроки решения проблемы не сообщаются

Один из ведущих банков Украины "ПриватБанк", который недавно начал блокировать счета некоторых украинцев, теперь перестал выдавать наличные деньги в кассах. Свою позицию представители учреждения объясняют проблемами в логистике, мол, не могут получить "наличку" из-за границы.

На специализированном форуме финансового портала "Минфин", пользователи массово жалуются, что "Приват" не выдает в кассах наличные деньги, из-за чего люди не могут снять американскую валюту со счетов. Невозможным стало также получение денежных переводов в долларах США.

Представители банка объясняют ситуацию логистическими трудностями с получением наличной валюты из-за границы. Что касается прогнозов, когда ситуация будет исправлена, пока никто клиентам учреждения не дает.

"Ваши заявки на заказ наличных были отменены из-за временных сложностей в логистике долларовых банкнот из-за границы. Мы приносим извинения за причиненные неудобства", — отвечают в банке на жалобы пользователей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "ПриватБанк" внедрил для украинцев новую услугу в мобильном приложении, благодаря которой пользователи смогут связаться с финучреждением прямо из приложения "Приват24" в мобильном телефоне.