ПриватБанк начал блокировать счета некоторых украинцев: в правительстве рассказали, что делать

Для тех, кому банк угрожает блокировкой счетов, открыли несколько каналов для жалоб

Украинские внутренние переселенцы, которым недавно сообщили о необходимости снова подавать заявление на государственную помощь, которая так и не поступила, столкнулись с еще одной проблемой. Людям, выехавшим со временно оккупированных территорий (ТОТ) Донецкой и Луганской областей, начали блокировать счета в государственном "ПриватБанке".

Жалобы на это стали поступать в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Как сообщили в пресс-службе Минреинтеграции, банк потребовал от таких клиентов актуализации персональных данных. В частности, приложение "Приват24" и официальный сайт финучреждения предлагает обновить информацию относительно адреса проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства. Также у клиентов могут потребовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ). В некоторых случаях от клиентов банк требует прибыть в отделение. Иначе же угрожают блокировкой счета в течение августа.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук назвала такие блокировки недопустимыми. Министерство также обратилось к НБУ с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в государственном банке АО КБ "ПриватБанк" и принять меры реагирования. Кроме того, министерство попросило непосредственно "ПриватБанк" прекратить сбор таких данных под угрозой блокирования счетов у тех клиентов, которые зарегистрированы на ТОТ, в частности в Донецкой и Луганской областях.

Отдельно граждан, получивших от "ПриватБанка", такое требование создали несколько каналов для обращений. Если вам пришло такое сообщение, вам необходимо обратиться:

- на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84 33 – для лиц, находящихся на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);

- в общественную организацию "Донбасс СОС".

Консультации предоставляются через:

- телефонную "горячую линию" 0800 309 110 ;

- приложение Viber +380935006918 ;

- электронную почту: [email protected] ;

- страницу в Facebook ;

- онлайн-приемную.

Консультации предоставляются по будням с 9:00 до 21:00, в субботу с 9:00 до 18:00.

Как сообщал "Телеграф", из-за большого наплыва переселенцев в трех областях Украины цены аренды жилья выросли по меньшей мере в три раза.