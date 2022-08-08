Не Львовщина: топ-3 областей, куда уезжают жить переселенцы

ВПО предпочитают жить не во Львове

Военная агрессия рф против Украины привела к рекордному падению цен на покупку жилья, в той же столице местами до 50%. При этом стоимость аренды в целом ряде регионов только выросла, кое-где рекордно.

Об этом пишет сайт "Украина 24" уточняя, что лишь в 2 регионах Украины стоимость аренды в долларах выше, чем была в довоенное время – это Полтавская (+307%) и Кировоградская области (+83%).

В целом по данным аналитики портала ЛУН, в сравнении с осенью 2021 года, рекордный спрос проявляется в трех областях Украины:

Закарпатской +455%,

Полтавской +364%,

Тернопольской +334%.

До войны цены на аренду в Украине фиксировались в гривне, но владельцы квартир все чаще аргументируют повышение цен именно изменением курса валют. По причине девальвации гривны аренда жилья в долларах стала ощутимо дешевле во многих областях, падение составило от 26% в Житомирской до 70% в Херсонской областях, в Киевской это падение составило 33%.

Хотя в Закарпатье спрос на аренду жилья вырос на 455%, цена аренды в долларах упала на 18%, как считается, из-за уменьшения количества свободных квартир и выездом части внутренне перемещенных лиц из области в другие регионы.

В Киеве за июль цена на однокомнатную квартиру в среднем увеличилась на 1 000 – до 9 000 гривен. Двухкомнатная удорожала в аренде на 2 000 гривен и составила 14 000.

По прогнозам застройщиков украинцы, все чаще будут арендовать, а не приобретать жилье, из-за падения покупательной способности и страха потерять имущество.