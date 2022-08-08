Не Львівщина: топ-3 областей, куди їдуть жити переселенці

ВПО вважають за краще жити не у Львові

Військова агресія Росії проти України призвела до рекордного падіння цін на купівлю житла, у тій же столиці місцями до 50%. При цьому вартість оренди в низці регіонів тільки зросла, подекуди рекордно.

Про це пише сайт "Україна 24" уточнюючи, що лише у 2 регіонах України вартість оренди у доларах вища, ніж була у довоєнний час – це Полтавська (+307%) та Кіровоградська області (+83%).

Загалом за даними аналітики порталу ЛУН, порівняно з восени 2021 року, рекордний попит проявляється у трьох областях України:

Закарпатській +455%,

Полтавській +364%,

Тернопільській +334%.

До війни ціни на оренду в Україні фіксувалися у гривні, але власники квартир дедалі частіше аргументують підвищення цін саме зміною курсу валют. Через девальвацію гривні оренда житла в доларах стала відчутно дешевшою у багатьох областях, падіння становило від 26% у Житомирській до 70% у Херсонській областях, у Київській це падіння становило 33%.

Хоча на Закарпатті попит на оренду житла зріс на 455%, ціна оренди в доларах впала на 18%, як вважається, через зменшення кількості вільних квартир та виїзду частини внутрішньо переміщених осіб з області до інших регіонів.

У Києві за липень ціна на однокімнатну квартиру в середньому збільшилась на 1000 – до 9000 гривень. Двокімнатна подорожчала в оренді на 2 000 гривень та становила 14 000.

За прогнозами забудовників українці, все частіше орендуватимуть, а не купуватимуть житло через падіння купівельної спроможності та страху втратити майно.