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ПриватБанк почав блокувати рахунки деяких українців: в уряді розповіли, що робити

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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ПриватБанк почав блокувати рахунки деяких українців: в уряді розповіли, що робити

Для тих, кому банк погрожує блокуванням рахунків, відкрили декілька каналів для скарг

Українські внутрішні переселенці, яким нещодавно повідомили про необхідність знову подавати заяву на державну допомогу, яка так і не надійшла, стикнулись з іще однією проблемою. Людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ) Донецької та Луганської областей, почали блокувати рахунки у державному "ПриватБанку".

Скарги на це стали надходити до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України. Як повідомили у прес-службі Мінреінтеграції, банк почав вимагати від таких клієнтів актуалізацію персональних даних. Зокрема, додаток "Приват24" і офіційний сайт фінустанови пропонує оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати документ, що підтверджує місце проживання. Також у клієнтів можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО). В окремих випадках від клієнтів банк вимагає прибути до відділення. В інакшому разі погрожують блокуванням рахунку протягом серпня.

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук назвала такі блокування неприпустимими. Міністерство також звернулось до НБУ з проханням розібратися в ситуації, що склалася в державному банку АТ КБ "ПриватБанк" та вжити заходів реагування. Окрім того, міністерство попросили безпосередньо "ПриватБанк" припинити збирати такі дані під загрозою блокування рахунків тих клієнтів, які зареєстровані на ТОТ, зокрема в Донецькій та Луганській областях.

Окремо громадян, які отримали від "ПриватБанку" таку вимогу створили декілька каналів для звернень. Якщо вам надійшло таке повідомлення, вам необхідно звернутися:

- на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548, а також +38 (096) 078 84 33 – для осіб, які знаходяться на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);

- до громадської організації "Донбас СОС".

Консультації надаються через:

- телефонну "гарячу лінію" 0800 309 110;

- додаток Viber +380935006918;

- електронну пошту: [email protected];

- сторінку у Facebook;

- онлайн-приймальню.

Консультації надаються по буднях з 9:00 до 21:00, в суботу з 9:00 до 18:00.

Як повідомляв "Телеграф", через великий наплив переселенців у трьох областях України ціни оренду житла зросли щонайменше утричі.

Теги:
#Донецька область #ПриватБанк #Переселенці #Луганська область #Мінреінтеграціі