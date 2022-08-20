Деяким переселенцям доведеться повторно писати заяву на виплати: у чому причина

Подати заяву потрібно до початку жовтня

Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО), які в надії отримати допомогу від держави подавали заяви через "Дію" ще до 30 квітня, так і не отримали її.

Це питання було порушено на засіданні Кабміну 19 серпня, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також було ухвалено рішення, що для отримання виплат громадяни зможуть додатково звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплати.

Для отримання допомоги людина має прийти до органу соцзахисту до 1 жовтня. Крім того, необхідно надати докази того, що заява подавалася через "Дію".

Допомога призначається протягом 10 робочих днів із моменту надходження заяви.

Алгоритм дій при поданні заяви

Нагадаємо, що через те, що переселенці вважають за краще селитися в трьох областях, оренда житла в них зросла більш ніж утричі.