У "ПриватБанка" знову проблеми із видачею валюти: що сталося

Терміни вирішення проблеми не повідомляються

Один з провідних банків України "ПриватБанк", який нещодавно почав блокувати рахунки деяких українців, тепер перестав видавати готівкову валюту в своїх касах. Свою позицію представники установи пояснюють проблемами у логістиці, мовляв, не можуть отримати готівку з-за кордону.

На спеціалізованому форумі фінансового порталу "Мінфін", користувачі масово скаржаться, що "Приват" не видає у касах готівку, через що люди не можуть зняти американську валюту з рахунків. Неможливим стало також отримання грошових переказів у доларах США.

Представники банку пояснюють ситуацію логістичними труднощами із отриманням готівкової валюти з-за кордону. Що стосується прогнозів щодо того, коли ситуація буде виправлена, поки що ніхто клієнтам установи не дає.

"Ваші заявки на замовлення готівки були скасовані через тимчасові складнощі в логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми просимо вибачення за завдані незручності", — відповідають у банку на скарги користувачів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як "ПриватБанк" впровадив для українців нову послугу у мобільному додатку, завдяки якій користувачі матимуть змогу зв’язатися з фінустановою прямо із застосунку "Приват24" у мобільному телефоні.