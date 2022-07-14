Зв’язок із банком з мобільного додатку: "ПриватБанк" ввів нову функцію для клієнтів

Функція буде особливо корисною там, де не працюють українські мобільні оператори

Клієнти ПриватБанку тепер зможуть зв’язатися зі своєю фінустановою прямо із програми "Приват24" у мобільному телефоні.

Як повідомила прес-служба банку, ця функція є розробкою штатних співробітників ІТ, а бета-версія вже доступна на операційних системах iOS та Android. Дзвінки в банк є безкоштовними і можуть здійснюватися за наявності з’єднання Wi-Fi або мобільного інтернету.

Зазначається, що такий дзвінок є безпечним, оскільки для його здійснення використовується логін та пароль у додатку.

Необхідність такої функції гостро знадобилася через початок російського вторгнення, коли багатьом жителям України довелося виїхати до країн, де відсутній український зв’язок.

Щоб мати змогу здійснювати дзвінки з програми, необхідно оновити його до останньої версії. Потім потрібно перейти в "Профіль клієнта" — "Служба підтримки" — "Дзвінок через Приват24" (або "Дзвінок на підтримку" для Android).

Також наголошується, що поки що сервіс працює в тестовому режимі.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо банк заблокував картковий рахунок. Також ми публікували поради для людей, які намагаються поповнити банківський рахунок, перебуваючи за кордоном.