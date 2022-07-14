Связь с банком с мобильного приложения: "ПриватБанк" ввел новую функцию для клиентов
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Функция будет особо полезной там, где не работают украинские мобильные операторы
Клиенты ПриватБанка теперь смогут связаться со своим финучреждением прямо из приложения "Приват24" в мобильном телефоне.
Как сообщила пресс-служба банка, эта функция является разработкой штатных сотрудников ИТ, а бета-версия уже доступна на операционных системах iOS и Android. Звонки в банк являются бесплатными и могут осуществляться при наличии соединения по Wi-Fi или по мобильном интернете.
Отмечается, что такой звонок является безопасным, поскольку для его совершения используется логин и пароль в приложении.
Необходимость в такой функции остро понадобилась из-за начала российского вторжения, когда многим жителям Украины пришлось уехать в страны, где отсутствует украинская связь.
Для того чтобы иметь возможность совершать звонки из приложения, необходимо обновить его до последней версии. Затем надо перейти в "Профиль клиента" — "Служба поддержки" — "Звонок через Приват24" (или "Звонок в поддержку" для Android).
Также отмечается, что пока сервис работает в тестовом режиме.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если банк заблокировал карточный счет. Также мы публиковали советы для людей, пытающихся пополнить банковский счет, находясь за границей.