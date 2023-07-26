У "Монобанка" произошел новый масштабный сбой: какие функции не работали

Приложение уже починили

В популярном украинском приложении интернет-банкинга Monobank второй раз за месяц произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, 26 июля многие пользователи начали сообщать, что приложение не позволяло осуществить перевод средств по реквизитам карты. На некоторых устройствах monobank даже не разрешал войти в систему.

Кроме жалоб на сбой в работе приложения, пользователи также рассказывали, что были проблемы и со снятием средств. В то же время, карта работала для проведения оплат в магазинах.

Новый сбой в Монобанке уже подтвердил и сооснователь Monobank Олег Гороховский. Но на этот раз ошибку быстро починили и сообщают, что все уже работает.

Напомним, что сбои в различных интернет-сервисах не являются редкостью. В прошлом году, например, в Monobank также были проблемы с работой приложения, но их быстро поправили. Не обходят такие проблемы и популярные социальные сети. В частности, недавно во многих странах европы пользователи не могли зайти в свои аккаунты в Telegram. Отмечалось, что проблемы в работе приложения наблюдались как в мобильной, так и настольной версии мессенджера.