В Монобанке масштабный сбой: что сейчас нельзя делать

В техподдержке компании уже признали, что проблемы на их стороне

В популярном украинском приложении интернет-банкинга Monobank случился масштабный сбой. Многие пользователи не могут ничего сделать со своими средствами.

Как стало известно, днем 20 июля многие украинцы столкнулись с трудностями с приложением Monobank. Сейчас при попытке перевести свои средства на какой-либо счет операция просто не "пройдет", а программа намертво зависнет.

В техподдержке компании уже признали, что проблемы на их стороне, а не у пользователей.

Операторы сервиса обещают исправить ситуацию, как можно быстрее, а пока пользователям не рекомендуется делать никаких денежных переводов и других операций.

Ситуацию уже также прокомментировал и сооснователь Monobank Олег Гороховский.

"Поломались. Чиним. Извиняюсь", — пишет он.

Напомним, что сбои в различных интернет-сервисах не являются редкостью. В прошлом году, например, в Monobank также были проблемы с работой приложения, но их быстро поправили. Не обходят такие проблемы и популярные социальные сети. В частности, недавно во многих странах европы пользователи не могли зайти в свои аккаунты в Telegram. Отмечалось, что проблемы в работе приложения наблюдались как в мобильной, так и настольной версии мессенджера.