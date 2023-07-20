У Монобанку масштабний збій: що зараз не можна робити

У техпідтримці компанії вже визнали, що проблеми на їхньому боці

У популярному українському додатку інтернет-банкінгу Monobank стався масштабний збій. Багато користувачів не можуть нічого зробити зі своїми коштами.

Як стало відомо, вдень 20 липня багато українців зіткнулися з труднощами із додатком Monobank. Зараз при спробі переказати свої кошти на будь-який рахунок операція просто не пройде, а програма намертво зависне.

У техпідтримці компанії вже визнали, що проблеми на їхньому боці, а не у користувачів.

Оператори сервісу обіцяють виправити ситуацію, якнайшвидше, а поки що користувачам не рекомендується робити жодних грошових переказів та інших операцій.

Ситуацію також вже прокоментував і співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую.", — пише він.

Нагадаємо, що збої у різних інтернет-сервісах не є рідкістю. Минулого року, наприклад, у Monobank також були проблеми з роботою програми, але їх швидко поправили. Не оминають таких проблем і популярні соціальні мережі. Зокрема, нещодавно в багатьох країнах Європи користувачі не могли зайти у свої облікові записи в Telegram. Наголошувалося, що проблеми в роботі програми спостерігалися як у мобільній, так і настільній версії месенджера.