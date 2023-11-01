У Приват24 произошел новый сбой: что известно (обновлено)

Сама система работает, но выдает ошибку

В сервисе ПриватБанка "Приват24" снова произошел масштабный сбой. На этот раз украинцы жалуются на то, что они не могут воспользоваться переводами платежей.

Об этом сообщают в сети. Примечательно, что сама система работает, однако платежи "Приват24" не проводит, а вместо этого выдает ошибку.

Причины неизвестны. В пресс-службе банка пока никак не прокомментировали ситуацию.

Обновлено: по состоянию на 14:30 Приват24 возобновил проведение клиентских платежей. Технический сбой был устранен.

Напомним, что в прошлом месяце в ПриватБанк уже случался масштабный сбой. Тогда пользователи жаловались на то, что не могут воспользоваться мобильным интернет-банкингом. При попытке зайти в приложение появлялось сообщение об ошибке и пользователей просили повторить попытку позже. У некоторых получалось зайти в "Приват24", но основная страница с информацией о счетах не прогружалась. Cбой касался только мобильной версии "Приват24", так как в браузере можно было зайти в личный кабинет без проблем. Вскоре ошибки исправили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в конце лета масштабный сбой произошел в популярном мессенджере Telegram. Пользователи не могли воспользоваться приложением как с телефона, так и с компьютера.