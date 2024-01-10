Хуситы устроили крупнейшую атаку в Красном море: ВМС США и Британии четко сработали в ответ

Боевики применяли ударные БПЛА, противокорабельные и баллистические ракеты

Великобритания и США в Красном море отразили крупнейшую атаку со стороны поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов. Они применяли ракеты и дроны.

Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. По его словам, были также уничтожены несколько ударных дронов с помощью собственных орудий и ракет "Морская гадюка".

"HMS Diamond (британский ракетный эсминец — ред.) вместе с военными кораблями США отразили наибольшую на сегодняшний день атаку поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", — говорится в сообщении.

В то же время CNN, ссылаясь на заявление Центрального командования США пишет, что боевики применяли ударные БПЛА, противокорабельные и баллистические ракеты. Американские военные назвали это "комплексной атакой" хуситов.

"Во вторник около 21:15 во вторник в Йемене было запущено большое количество целей. Это были 18 ударных беспилотников, две противокорабельные крылатые ракеты и одна противокорабельная баллистическая ракета. А таковая была осуществлена в направлении международных судоходных путей в южной части Красного моря, где торговые суда", — говорится в сообщении ВМС США.

Отмечается, что ни один корабль не пострадал в результате атак и не пострадал в результате массированного запуска беспилотников и ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2023 года йеменские хуситы объявили войну Израилю, обстреляв его ракетами. Боевики выразили поддержку палестинцам и угрожали Израилю после событий в начале октября.