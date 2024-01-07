Армия Израиля нанесла сокрушительный удар по боевикам ХАМАС, но это только начало

Пока цели ЦАХАЛ не выполнены

Армия Израиля продолжает ликвидацию боевиков ХАМАС на территории Сектора Газа. На этот раз они уничтожили "военные структуры" противника, которые находятся в северной части региона.

Как пишет The Times of Israel, ЦАХАЛ собирается и дальше продвигаться по территории Сектора Газа. Они заявляют, что будут укреплять барьер и оборонительные сооружения на границе.

По словам контрадмирала Даниэля Хагари, на уничтожение структур ХАМАС на севере региона ушло три месяца. При этом он подчеркнул, что угроза от боевиков все еще присутствует.

"Наши удары не прекратятся, мы будем продолжать углублять достижения в этих районах, но на это нужно время", — сказал он.

Военный добавил, что задача армии Израиля — полная ликвидация ХАМАСа в центральной и южной частях Газы. Хагари уверен, что лагеря беженцев в центре Газы переполнены террористами, а в городе Хан-Юнис остаются большие сети тоннелей.

"Война будет длиться в течение 2024 года. Мы будем работать по плану, чтобы достичь целей войны: ликвидировать ХАМАС в центре и на юге и продолжать все усилия, разведывательное, оперативное и военное давление, чтобы вернуть заложников", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что война Израиля против ХАМАС продлится еще много месяцев, пока все задачи не будут выполнены.