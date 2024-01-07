Армія Ізраїлю завдала нищівного удару по бойовикам ХАМАС, але це лише початок

Поки що цілі ЦАХАЛ не виконані

Армія Ізраїлю продовжує ліквідацію бойовиків ХАМАСу на території Сектору Гази. Цього разу вони знищили "військові структури" супротивника, що знаходяться у північній частині регіону.

Як пише The Times of Israel, ЦАХАЛ збирається й надалі просуватися територією Сектору Газа. Вони заявляють, що зміцнюватимуть бар’єр та оборонні споруди на кордоні.

За словами контрадмірала Даніеля Хагарі, на знищення структур ХАМАС на півночі регіону пішло три місяці. При цьому він наголосив, що загроза від бойовиків все ще є.

"Наші удари не припиняться, ми продовжуватимемо поглиблювати досягнення в цих районах, але на це потрібен час", — сказав він.

Військовий додав, що завдання армії Ізраїлю — повна ліквідація ХАМАС у центральній та південній частинах Гази. Хагарі впевнений, що табори біженців у центрі Гази переповнені терористами, а у місті Хан-Юніс залишаються великі мережі тунелів.

"Війна триватиме протягом 2024 року. Ми працюватимемо за планом, щоб досягти цілей війни: ліквідувати ХАМАС у центрі та на півдні та продовжувати всі зусилля, розвідувальний, оперативний та військовий тиск, щоб повернути заручників", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що війна Ізраїлю проти ХАМАС триватиме ще багато місяців, доки всі завдання не будуть виконані.