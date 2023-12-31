Росія програє битву за газ: прибуток "Газпрому" впав до рекордних значень, росіянам підвищують тарифи

Російський монополіст втратив близько 100 мільярдів кубометрів експорту газу

Після початку вторгнення світ поступово почав відмовлятися від російських енергоносіїв, а виторг державного монополіста "Газпрому" впав до рекордно низьких значень.

Як інформує MoscowTimes, за підсумками 2023 року експорт російського газу становив 69 мільярдів кубометрів проти 100 у 2022 році. Такий показник для порівняння спостерігався у 1985 році.

При цьому до початку вторгнення "Газпром" постачав приблизно втричі більше. Наприклад, у 2021 році цей показник становив 185 млрд кубів.

Зокрема, постачання до Європи впали до 28 мільярдів кубометрів, що є показником кінця 70-х років. Приблизно стільки ж 23 мільярди закупив Китай, що стало рекордним замовленням.

"Це дно, цього року ми пройдемо дно експорту та видобутку (газу), і далі від цього дна відштовхуватимемося. Погана новина в тому, що це відштовхування, додатковий приріст буде повільним", — прокоментував це директор з досліджень та розвитку Інституту енергетики та фінансів Олексій Білогор’єв.

При цьому хоч у російському уряді розраховують на контракти з Китаєм, але експерти вважають, що це не допоможе Росії. Зокрема, головний економіст ВЕБ Андрій Клепач каже, що навіть з урахуванням китайських контрактів йтиметься про втрату експорту в 100 млрд кубів.

Великою надією для кремля залишається газопровід "Сила Сибіру-2" до Китаю, проте щодо його будівництва контракт так і не був укладений навіть попри те, що російський диктатор Володимир Путін двічі говорив про це з головою компартії Китаю Сі Цзіньпіном.

Китайські ЗМІ пишуть, що проблемою стала ціна, оскільки Китай хоче додаткових знижок, хоча вже купує газ за ціною вдвічі нижчою за Європу та Туреччину. Крім того, у Пекіні вважають, що будівництво газопроводу має повністю сплатити Росія.

Сам же Газпром за підсумками економічного року отримав майже трильйон рублів чистих збитків, а тому був змушений витрачати дві третини своїх готівкових запасів. Компенсувати збитки компанія намагається шляхом підвищення тарифів для населення. Очікується, що з липня 2024 року їх буде збільшено на 11,2%, а з липня 2025 року — ще на 8,2%.

Раніше "Телеграф" писав, що російські доходи від експорту нафти та нафтопродуктів у листопаді 2023 року знизилися на 17% порівняно з попереднім місяцем до 15,2 млрд. доларів США.