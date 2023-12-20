Кремль втрачає гроші: Мінфін США та шторм в Чорному морі скоротили нафтогазові доходи Москви

Рекордне зростання видобутку нафти в США та падіння попиту на неї в Китаї тиснуть на ціну

Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у листопаді 2023 року знизилися на 17% порівняно з попереднім місяцем до $15,2 млрд. Це — найнижчій рівень з липня 2023 року. Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму грудневому звіті.

Основною причиною падіння базових доходів російського бюджету є скорочення експорту та різке зниження цін на нафту марки Urals. За даними МЕА, ця марка нафти дешевшала протягом усього листопада. А 6 грудня обвалилися нижче за встановлену нашими партнерами цінову межу в 60 доларів за барель. У листопаді Росія недорахувалася $2,4 млрд виручки від продажу сирої нафти і $800 млн — від продажу нафтопродуктів. "Бізнес-Телеграф" розібрався, що саме вплинуло на російський бюджет.

Азіатський ринок та тіньовий флот

Доходи російського бюджету від імпорту викопного палива знижувалися, починаючи з березня 2022 року. Санкції та методична відмова європейських країн від російських енергоносіїв скоротили надходження нафтодоларів до Росії майже вдвічі до мінімуму в $12 — $13 млрд влітку 2023 року. Проте з липня 2023 року нафтогазові доходи Росії відновили зростання. У вересні Кремль отримав максимальні прибутки від продажу викопного палива з початку 2023 року — $18,7 млрд.

Як це можливо? Росії вдалося сформувати тіньовий танкерний флот і перенаправити торгівлю нафтою і нафтопродуктами в Азію, де ембарго не діє, а цінової стелі на російську нафту ніхто не дотримується. У 2023 році на Китай, Індію та Туреччину припадає близько 65% російського експорту викопного палива.

Восени економісти заговорили про неефективність цінової стелі на російську нафту та інших санкцій. "Дані за жовтень 2023 року показують, що проблеми із запровадженням та забезпеченням дотримання обмеження цін на нафту набагато серйозніші, чим очікувалося раніше", — попереджала у своєму листопадовому звіті Київська школа економіки.

Нафтогазові доходи ворога від початку повномасштабної війни

Зростання доходів Кремля збіглося з безрезультатним завершенням літньої військової кампанії в Україні. Взаємозв'язок зростання військових можливостей Путіна і ефективності санкцій стала очевидна для урядів країн антипутінської коаліції. І вони почали шукати способи зупинити потік нафтогазових доходів Москви.

Вашингтон і Брюссель переслідують торговців

Першими почали діяти американці. Уряд США почав переслідувати судноплавні компанії з третіх країн, які допомагали Кремлю обходити цінову стелю. Наразі під розслідуванням американського Мінфіну перебувають десятки судноплавних кампаній із 30 країн. Грецькі судновласники, на флот яких припадала п'ята частина нафтового експорту Москви, не чекаючи на результати розслідування, припинили співпрацю з російськими компаніями.

Ініціативу Вашингтона підтримав Брюссель. У 12-му пакеті санкцій ЄС запровадив нові правила, що вимагають від нафтотрейдерів вказувати в контрактах конкретні витрати. Це зроблено для того, щоб перешкодити купувати російську нафту вище за стелю ціни. Бо інколи трейдери ховали додаткові витрати за рахунок страховки або транспортних витрат.

Посилення санкційних заходів призвело до зниження вартості основного російського експортного сорту нафти Urals до $56,15 за барель у порту Приморська на Балтійському морі та до $56,55 в порту Новоросійська на Чорному морі. А дисконт Urals до еталонного ґатунку Brent вже збільшився майже до $20 за барель.

Зниження ціни на російську нафту збіглося з логістичними проблемами нафтотрейдерів через несприятливу погоду. Осінні шторми на Чорному морі скоротили експорт нафти із Новоросійська до тримісячного мінімуму.

Все це разом і зупинило зростання нафтогазових доходів Москви в жовтні 2023 року. В листопаді доходи впали. І є всі підстави розраховувати, що негативна тенденція у торгівлі викопним паливом для Росії продовжиться і 2024 року.

Електромобілі проти

Центробанк Росії визнав, що через санкції прибутки найбільших російських виробників нафти та природного газу впали на 41% за перші дев'ять місяців 2023 року, а ціна флагманського російського сорту нафти марки Urals впала за той же період у середньому на 26%. За даними агентства CREA, обмеження цін на нафту позбавило Кремль щонайменше 34 мільярдів євро експортних доходів

Однак головними чинниками, які будуть тиснути на нафтогазові доходи путіна у 2024 році, є стратегічні системні зміни в енергетичному секторі, які ініціює Захід.

Вже четвертому кварталі 2023 року аналітики стали фіксувати уповільнення попиту на нафту. "Погіршення макроекономічних перспектив призвело до перегляду у бік зниження нашого прогнозу зростання світового споживання нафти майже на 400 тис. барелів на добу протягом останніх трьох місяців року", — пояснювали в МЕА. Крім уповільнення світової економіки, на зниження попиту впливає перехід до використання чистої енергії, що намітився, зокрема, розширення парку електромобілів.

США топить Urals в океані сланцевої нафти

Саме в момент уповільнення попиту США різко наростили постачання своєї нафти на світовий ринок. "Підвищення ефективності буріння та продуктивності свердловин на сланцевих ділянках призвели до того, що постачання нафти зі США перевищило 20 млн барелів на добу у вересні", — повідомляє МЕА. У цей же період Вашингтон фактично дозволив значно наростити експорт нафти з підсанкційних Ірану та Венесуели.

"Індія та інші країни в Азії на схід від Суеца вже захлинаються від потоків російської та іранської нафти, але тепер їм доводиться пристосовуватися до зростаючих обсягів нафти та природного газу з Атлантичного басейну", – описують ситуацію аналітики МЕА.

Країни ОPЕC+ екстрено зібралися у Відні 30 листопада, щоб зупинити затоварення ринку нафтою та зберегти високі ціни. Домовилися скоротити здобич, але це вже не допомогло. Додаткові обсяги нафти з країн поза ОРЕC+ обрушили Brent приблизно на $25 за барель — нижче за річний максимум вересня. За такої ціни контролювати обмеження на вартість російської нафти вже не має сенсу – її й так ніхто не купуватиме дорожче за $60 за барель.

У грудні провідні аналітичні організації світу значно погіршили прогноз ціни нафти на 2024 рік через рекордне зростання видобутку в США та падіння попиту на нафту в Китаї, де спостерігаються стійкі ознаки ослаблення економіки. Для України це виглядає як непогана новина.