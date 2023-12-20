Кремль теряет деньги: Минфин США и шторм в Черном море сократили нефтегазовые доходы Москвы

Рекордный рост добычи нефти в США и падение спроса на нее в Китае давят на цену

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре 2023 года снизились на 17% по сравнению с предыдущим месяцем до $15,2 млрд. Это самый низкий уровень с июля 2023 года. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем декабрьском отчете.

Основной причиной падения базовых доходов российского бюджета является сокращение экспорта и резкое снижение цен на нефть марки Urals. По данным МЭА, эта марка нефти дешевела в течение всего ноября. А 6 декабря обвалились ниже установленного нашими партнерами ценового рубежа в 60 долларов за баррель. В ноябре Россия недосчиталась $2,4 млрд. выручки от продажи сырой нефти и $800 млн. — от продажи нефтепродуктов. "Бизнес-Телеграф" разобрался, что повлияло на российский бюджет.

Азиатский рынок и теневой флот

Доходы российского бюджета от импорта ископаемого топлива снижались с марта 2022 года. Санкции и методический отказ европейских стран от российских энергоносителей сократили поступление нефтедолларов в Россию почти вдвое до минимума в $12—13 млрд летом 2023 года. Однако с июля 2023 года нефтегазовые доходы России возобновили рост. В сентябре Кремль получил максимальную прибыль от продажи ископаемого топлива с начала 2023 года — $18,7 млрд.

Как это возможно? России удалось сформировать теневой танкерный флот и перенаправить торговлю нефтью и нефтепродуктами в Азию, где эмбарго бездействует, а ценового потолка на российскую нефть никто не придерживается. В 2023 году на Китай, Индию и Турцию приходится около 65% российского экспорта ископаемого топлива.

Осенью экономисты заговорили о неэффективности ценового потолка на российскую нефть и другие санкции. "Данные за октябрь 2023 года показывают, что проблемы с введением и обеспечением соблюдения ограничения цен на нефть гораздо серьезнее, чем ожидалось ранее", — предупреждала в ноябрьском отчете Киевская школа экономики.

Нефтегазовые доходы врага с начала полномасштабной войны

Рост доходов Кремля совпал с безрезультатным завершением летней военной кампании в Украине. Взаимосвязь роста военных возможностей Путина и эффективности санкций стала очевидной для правительств стран антипутинской коалиции. И они стали искать способы остановить поток нефтегазовых доходов Москвы.

Вашингтон и Брюссель преследуют торговцев

Первыми стали действовать американцы. Правительство США начало преследовать судоходные компании из третьих стран, которые помогали Кремлю обходить ценовой потолок. Под расследованием американского Минфина находятся десятки судоходных кампаний из 30 стран. Греческие судовладельцы, на флот которых приходилась пятая часть нефтяного экспорта Москвы, не дожидаясь результатов расследования, прекратили сотрудничество с российскими компаниями.

Инициативу Вашингтона поддержал Брюссель. В 12-м пакете санкций ЕС ввел новые правила, требующие от нефтетрейдеров указывать в контрактах конкретные расходы. Это сделано для того, чтобы помешать покупать российскую нефть выше потолка цены. Потому что иногда трейдеры прятали дополнительные расходы за счет страховки или транспортных расходов.

Ужесточение санкционных мер привело к снижению стоимости основного российского экспортного сорта нефти Urals до $56,15 за баррель в порту Приморска на Балтийском море и до $56,55 в порту Новороссийска на Черном море. А дисконт Urals к эталонному сорту Brent уже увеличился почти до $20 за баррель.

Снижение цены на российскую нефть совпало с логистическими проблемами нефтетрейдеров из-за неблагоприятной погоды. Осенние штормы на Черном море сократили экспорт нефти из Новороссийска до трехмесячного минимума.

Всё это вместе и остановило рост нефтегазовых доходов Москвы в октябре 2023 года. В ноябре доходы упали. И есть все основания рассчитывать, что негативная тенденция в торговле ископаемым топливом для России продолжится и в 2024 году.

Электромобили против

Центробанк России признал, что из-за санкций доходы крупнейших российских производителей нефти и природного газа упали на 41% за первые девять месяцев 2023 года, а цена флагманского российского сорта нефти марки Urals упала за тот же период в среднем на 26%. По данным агентства CREA, ограничение цен на нефть лишило Кремль не менее 34 миллиардов евро экспортных доходов

Однако главными факторами, которые будут оказывать давление на нефтегазовые доходы путина в 2024 году, являются стратегические системные изменения в энергетическом секторе, которые инициирует Запад.

Уже в четвертом квартале 2023 года аналитики стали фиксировать замедление спроса на нефть. "Ухудшение макроэкономических перспектив привело к пересмотру в сторону снижения нашего прогноза роста мирового потребления нефти почти на 400 тыс. баррелей в сутки за последние три месяца года", — объясняли в МЭА. Помимо замедления мировой экономики, на снижение спроса влияет переход на использование наметившейся чистой энергии, в частности, расширение парка электромобилей.

США топят Urals в океане сланцевой нефти

Именно в момент замедления спроса США резко нарастили поставки своей нефти на мировой рынок. "Повышение эффективности бурения и производительности скважин на сланцевых участках привели к тому, что поставки нефти из США превысили 20 млн баррелей в сутки в сентябре", — сообщает МЭА. В этот же период Вашингтон фактически позволил значительно нарастить экспорт нефти из подсанкционных Ирана и Венесуэлы.

"Индия и другие страны в Азии восточнее Суэца уже захлебываются от потоков российской и иранской нефти, но теперь им приходится приспосабливаться к растущим объемам нефти и природного газа из Атлантического бассейна", – описывают ситуацию аналитики МЭА.

Страны OPEC+ экстренно собрались в Вене 30 ноября, чтобы остановить затоваривание рынка нефтью и сохранить высокие цены. Договорились сократить добычу, но это уже не помогло. Дополнительные объемы нефти из стран вне ОРЕC+ обрушили Brent примерно на $25 за баррель — ниже годового максимум сентября. При такой цене контролировать ограничения на стоимость российской нефти уже нет смысла – ее и так никто не будет покупать дороже $60 за баррель.

В декабре ведущие аналитические организации мира значительно ухудшили прогноз цены на нефть на 2024 год из-за рекордного роста добычи в США и падения спроса на нефть в Китае, где наблюдаются устойчивые признаки ослабления экономики. Для Украины это выглядит как хорошая новость.