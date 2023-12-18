ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России: главные пункты

В ЕС обещают и дальше поддерживать борьбу Украины за свою свободу

Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против России. Он, в частности, ужесточит контроль за "ценовым потолком" на российскую нефть, введет запреты на импорт еще целого ряда товаров из РФ и многое другое.

Об этом сообщается на сайте Евросовета. По словам, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в 12-м пакете ЕС предлагает мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину.

"Наше сообщение четкое, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет иностранных дел в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине и будем поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", — сказал он.

Главные пункты

ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах

(Прямой запрет распространяется на нетехнические природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года. Кроме того, косвенный запрет на импорт российских бриллиантов при обработке (т.е. огранке и/или полировке) в третьих странах, включая Поэтапное введение косвенных запретов на импорт алмазов, происходящих из России, будет поэтапно вводиться с 1 марта 2024 года и завершится к 1 сентября 2024 года).

Ужесточение контроля за "ценовым потолком" на нефть: усиление механизма обмена информацией и необходимость уведомлять Брюссель о продаже танкеров любой третьей стране;

Сегодняшнее решение добавляет Швейцарию в список стран-партнеров, применяющих набор ограничительных мер по импорту чугуна и стали из России;

Поэтапный запрет импорта сжиженного пропана;

Расширение запрета на транзит на все военные товары;

Расширение перечня запрещенных к продаже товаров;

Кроме экономических санкций, Совет решил включить в список значительное количество дополнительных физических и юридических лиц;

Некоторые товары разрешены к импорту, такие как предметы личной гигиены и одежда.

(Совет решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены или одежду, которую носят путешественники или которая находится в их багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические регистрационные знаки, для въезда в ЕС)

Ограничения на реэкспорт в РФ особо чувствительных товаров и технологий;

(Положение распространяется на запрещенные предметы, используемые в российских военных системах, обнаруженные на поле боя в Украине или имеющие решающее значение для разработки, производства или использования этих российских военных систем, а также авиационные товары и вооружение).

ЕС вводит требования об уведомлении о переводе средств за пределы ЕС любым юридическим лицом, учрежденным в ЕС, которое принадлежит или контролируется юридическим лицом, учрежденным в России, или российским гражданином или физическим лицом, проживающим в России.

Напомним, 12 декабря Министерство финансов США расширило антироссийские санкции, введя их против тех физических лиц и организаций, которые помогают Кремлю обходить действующие ограничения. Это касается причастных к закупке сырья и оборудования для армии РФ.