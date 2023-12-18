ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России: главные пункты
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В ЕС обещают и дальше поддерживать борьбу Украины за свою свободу
Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против России. Он, в частности, ужесточит контроль за "ценовым потолком" на российскую нефть, введет запреты на импорт еще целого ряда товаров из РФ и многое другое.
Об этом сообщается на сайте Евросовета. По словам, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в 12-м пакете ЕС предлагает мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину.
"Наше сообщение четкое, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет иностранных дел в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине и будем поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", — сказал он.
Главные пункты
- ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах
(Прямой запрет распространяется на нетехнические природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года. Кроме того, косвенный запрет на импорт российских бриллиантов при обработке (т.е. огранке и/или полировке) в третьих странах, включая Поэтапное введение косвенных запретов на импорт алмазов, происходящих из России, будет поэтапно вводиться с 1 марта 2024 года и завершится к 1 сентября 2024 года).
- Ужесточение контроля за "ценовым потолком" на нефть: усиление механизма обмена информацией и необходимость уведомлять Брюссель о продаже танкеров любой третьей стране;
- Сегодняшнее решение добавляет Швейцарию в список стран-партнеров, применяющих набор ограничительных мер по импорту чугуна и стали из России;
- Поэтапный запрет импорта сжиженного пропана;
- Расширение запрета на транзит на все военные товары;
- Расширение перечня запрещенных к продаже товаров;
- Кроме экономических санкций, Совет решил включить в список значительное количество дополнительных физических и юридических лиц;
- Некоторые товары разрешены к импорту, такие как предметы личной гигиены и одежда.
(Совет решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены или одежду, которую носят путешественники или которая находится в их багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические регистрационные знаки, для въезда в ЕС)
- Ограничения на реэкспорт в РФ особо чувствительных товаров и технологий;
(Положение распространяется на запрещенные предметы, используемые в российских военных системах, обнаруженные на поле боя в Украине или имеющие решающее значение для разработки, производства или использования этих российских военных систем, а также авиационные товары и вооружение).
- ЕС вводит требования об уведомлении о переводе средств за пределы ЕС любым юридическим лицом, учрежденным в ЕС, которое принадлежит или контролируется юридическим лицом, учрежденным в России, или российским гражданином или физическим лицом, проживающим в России.
Напомним, 12 декабря Министерство финансов США расширило антироссийские санкции, введя их против тех физических лиц и организаций, которые помогают Кремлю обходить действующие ограничения. Это касается причастных к закупке сырья и оборудования для армии РФ.