ЕС снова не одобрил санкции против России: какая страна теперь мешает

Такая же тактика была у Венгрии и Греции, требовавших исключить их компании из перечня международных спонсоров войны

Европейский Союз снова не смог одобрить двенадцатый пакет санкций против российского террористического режима. На этот раз палки в колеса вонзает Австрия – Вена внезапно пожелала изучить неназванные "юридические аспекты", хотя раньше они австрийское правительство не волновали.

Об этом сообщает американское издание Politico. Издание отмечает, что новый пакет должны были одобрить еще до начала саммита лидеров стран-членов ЕС, который состоится 14-15 декабря, но из-за деконструктивной позиции некоторых стран принятие пакета затянулось.

"По словам дипломатов, соглашения были достигнуты во вторник высшими посланниками ЕС, но Вена затормозила этот процесс, поскольку сначала хочет провести внутренние проверки, сказали дипломаты, которым была предоставлена анонимность, чтобы говорить о щекотливом вопросе", – пишет издание.

Анонимный австрийский чиновник в свою очередь заверил издание, что Австрия якобы не против пакета – просто хочет изучить "юридические аспекты". Европейские дипломаты надеются, что это не задержит принятие пакета и новые санкции объявят уже 14 декабря.

Между тем, журналисты напоминают, что этот метод уже использовали Венгрия и Греция, когда шантажировали ЕС с требованиями к Украине убрать венгерский OTP Bank и греческую компанию из украинского списка международных спонсоров войны. Издание также указывает, что австрийский Raiffeisenbank, не собирающийся выходить с российского рынка и платящий там большие налоги в казну российского диктатора владимира путина, все еще находится в украинском списке.

Напомним, 12 декабря Министерство финансов США расширило антироссийские санкции, введя их против тех физических лиц и организаций, которые помогают Кремлю обходить действующие ограничения. Это касается причастных к закупке сырья и оборудования для армии РФ.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря проголосовала за запрет импорта обогащенного урана из России в Соединенные Штаты. Ограничения должны вступить в силу через 90 дней после окончательного одобрения законопроекта.