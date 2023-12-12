США ввели новый пакет санкций против РФ: в него попали не только россияне

В очередном санкционном пакете оказались физлица и компании из третьих стран

Министерство финансов США расширило антироссийские санкции, введя их против тех физических лиц и организаций, которые помогают Кремлю обходить действующие ограничения. Это касается причастных к закупке сырья и оборудования для армии РФ.

Санкции также распространяются на компании российского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится на сайте Минфина США.

"Кремль стабильно превращает Россию в экономику войны, но военная машина Путина не может выжить только за счет внутреннего производства", ― заявляет глава ведомства Дженет Еллен.

В санкционном списке оказались физические лица и компании из разных стран: Китая, Турции, Сингапура, Швейцарии, Гонконга, Пакистана, Мальдив, ОАЭ и Киргизии. Что касается российских организаций, то под ограничения попали финансовые и промышленные предприятия. Среди них Ижевский электромеханический завод "Купол", НПК "Аэрокон", ООО "Плаз".

Минфин США также ввел санкции против сети из четырех физлиц и девяти фирм из Пакистана, РФ, Гонконга и КНР. Американскому правительству удалось выяснить, что они сообща наладили поставки китайских технологий и вооружения в Россию.

Ограничительные меры были приняты в рамках тех обязательств, о которых ранее объявили лидеры "Большой семерки". Они заявили на прошлой неделе, что введут ограничения, чтобы препятствовать поставкам вооружения и технологий в РФ.

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