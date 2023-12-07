Зеленский ввел новые санкции против россиян: "прилетело" соратникам Кадырова и еще десяткам людей

Указ вступает в силу дня опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ряда граждан и компаний РФ. Среди них, в том числе, есть и соратники главы Чечни Рамзана Кадырова.

Соответствующий Указ №813/2023 появился на сайте президента в четверг, 7 декабря. В нем указывается, что глава государства постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Ограничения введены в отношении 185 лиц, преимущественно граждан России, а также 181 компании, которые зарегистрированы на территории РФ. Стоит добавить, что в перечне лиц есть Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев, которые являются соратниками главы Чечени Кадырова.

Цицулаев являлся сотрудником института МВД РФ и был "полпред главы Чечни в Украине".

являлся сотрудником института МВД РФ и был "полпред главы Чечни в Украине". Алдуинов — это генерал-майор из Росгвардии. Он также является командиром спецотряда "Ахмат" и помощником Рамзана Кадырова по взаимодействию с силовыми ведомствами.

Также в списке лиц, против которых введены санкции, есть заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов, гендиректор "Ульяновского автомобильного завода" Адиль Ширинов и еще многие личности, которые связаны с поставками компонентов для оружейной промышленности России.

Санкции против лиц и компаний включают блокировку активов, ограничение торговых операций, полетов и перевозок по территории Украины, запрет передачи технологий, запрет на участие в приватизации/аренде и так далее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лидеры стран "Большой семерки" приняли решение о введении новых санкций против РФ. Реализовывать их будут в несколько этапов. Первый включает в себя запрет на импорт алмазов, происходящих из россии.