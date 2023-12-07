Зеленський ввів нові санкції проти росіян: "прилетіло" соратникам Кадирова та ще десяткам людей

Указ набирає чинності з дня опублікування

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо низки громадян та компаній РФ. Серед них, зокрема, є й соратники голови Чечні Рамзана Кадирова.

Відповідний указ №813/2023 з’явився на сайті президента у четвер, 7 грудня. У ньому зазначається, що глава держави ухвалив ввести в дію рішення РНБО від 7 грудня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Обмеження запроваджено щодо 185 осіб, переважно громадян Росії, а також 181 компанії, які зареєстровані на території РФ. Варто додати, що у переліку осіб є Апті Алаудінов та Рамзан Ціцулаєв, які є соратниками голови Чечені Кадирова.

Цицулаєв був співробітником інституту МВС РФ і був "повпред глави Чечні в Україні".

був співробітником інституту МВС РФ і був "повпред глави Чечні в Україні". Алдуїнов — це генерал-майор із Росгвардії. Він також є командиром спецзагону "Ахмат" та помічником Рамзана Кадирова щодо взаємодії з силовими відомствами.

Також у списку осіб, проти яких запроваджено санкції, є заступник прем’єр-міністра Татарстану Мідхат Шагіахметов, гендиректор "Ульянівського автомобільного заводу" Аділь Ширінов та ще багато осіб, які пов’язані з постачанням компонентів для збройової промисловості Росії.

Санкції проти осіб та компаній включають блокування активів, обмеження торгових операцій, польотів та перевезень територією України, заборона передачі технологій, заборона на участь у приватизації/оренді тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лідери країн "Великої сімки" ухвалили рішення про введення нових санкцій проти РФ. Реалізовуватимуть їх у кілька етапів. Перший включає заборону на імпорт алмазів, що походять з росії.