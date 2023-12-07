Алмази під забороною: G7 прийняло рішення щодо нових санкцій проти росії

Окрім алмазів, посилять обмеження проти російської нафти

Лідери країн G7 ("Велика сімка") дійшли згоди щодо заборони імпорту російських алмазів, який значно підірве доходи росії. План заборони буде реалізовуватися в кілька етапів – в рамках першого з 1 січня 2024 введуть пряму заборону на імпорт алмазів, які походять з росії.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів G7, яку опублікувало міністерство закордонних справ Великої Британії. Для обмеження ймовірності обходу санкцій заборони надалі торкнуться навіть тих російських алмазів, які оброблялися у третіх країнах.

"Ми введемо обмеження на імпорт непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених в росії, до 1 січня 2024 року, після чого підуть подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах, з 1 березня 2024 року", – сказано у повідомленні.

Ще один важливий крок G7 – посилення нафтової стелі для росії та боротьба зі спробами обходити стелю. Зокрема будуть запроваджуватися санкції щодо тих, хто "займається шахрайською діяльністю", допомагаючи російським терористам обходити обмеження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії проблеми з економікою. Чиновник проговорився про те, що санкції Заходу погіршують ситуацію в країні.

Проте попри той факт, що Європа регулярно запроваджує санкції проти росії, стан найбагатших людей країни-агресора не постраждав. Щобільше, деякі з них за 2023 примудрилися примножити свій капітал.