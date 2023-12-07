Кроме алмазов, усилят ограничения против российской нефти.

Лидеры стран G7 ("Большая семерка") пришли к соглашению о запрете импорта российских алмазов, который значительно подорвет доходы россии. План запрета будет реализовываться в несколько этапов – в рамках первого с 1 января 2024 года введут прямой запрет на импорт алмазов, происходящих из россии.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, опубликованном министерством иностранных дел Великобритании. Для ограничения вероятности обхода санкций запреты в дальнейшем затронут даже те российские алмазы, которые обрабатывались в третьих странах.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добываемых, обработанных или производимых в россии, до 1 января 2024 года, после чего последуют дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с 1 марта 2024 года", – говорится в сообщении.

Еще один важный шаг G7 – усиление нефтяного потолка для россии и борьба с попытками обходить потолок. В частности, будут вводиться санкции в отношении тех, кто "занимается мошеннической деятельностью", помогая российским террористам обходить ограничения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у россии проблемы с экономикой. Чиновник проговорился о том, что санкции Запада усугубляют ситуацию в стране.

Однако, несмотря на тот факт, что Европа регулярно вводит санкции против россии, состояние самых богатых людей страны-агрессора не пострадало. Более того, некоторые из них за 2023 год умудрились приумножить свой капитал.