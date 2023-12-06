Зеленский принял участие в экстренном саммите "Большой семерки": что известно

Украинский лидер поблагодарил присутствующих от всего народа

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря 2023 года принял участие в онлайн-саммите лидеров "Большой семерки". Он поблагодарил за существующую поддержку его страны и обратился с просьбой.

Об этом говорится в Телеграм-канале украинского лидера. Он призвал сохранить консолидированность, взаимодействие и поддержку.

"Я верю, что мы вместе способны сделать результативным для нас с вами на следующий год. Для нас с вами – для свободных наций. Не для Путина. Украина имеет силу. И я прошу вас быть именно такими сильными, как вы умеете и как умеет свобода. Благодарю вас от имени всех украинских воинов, от каждой украинской семьи и от всего нашего государства за очень весомую поддержку!", ― говорится в сообщении президента.

Зеленский обратился к лидерам G7

Отметим, что Владимир Зеленский присоединился в самом начале саммита "Большой семерки". Инициатором экстренных переговоров был премьер-министр Фумио Кисида. Помимо ситуации в Украине, собравшиеся планировали обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы и риски развития искусственного интеллекта.

Напомним, что днем ранее Зеленский отказался выступать перед Сенатом США в последний момент. Есть две версии, объясняющие поступок украинского президента.