Зеленський взяв участь у екстреному саміті "Великої сімки": що відомо

Український лідер подякував присутнім від усього народу

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня 2023 року взяв участь в онлайн-саміті лідерів "Великої сімки". Він подякував за наявну підтримку його країни та звернувся з проханням.

Про це йдеться у Телеграм-каналі українського лідера. Він закликав зберегти консолідованість, взаємодію та підтримку.

"Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами – для вільних націй. Не для Путіна. Україна має силу. І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте і як уміє свобода. Дякую вам від імені всіх українських воїнів, від кожної української родини й від усієї нашої держави за надзвичайно вагому підтримку!", ― йдеться у повідомленні президента.

Зеленський звернувся до лідерів G7

Зазначимо, що Володимир Зеленський приєднався на самому початку саміту "Великої сімки". Ініціатором екстрених переговорів був прем’єр-міністр Фуміо Кісіда. Окрім ситуації в Україні, присутні планували обговорити ситуацію на Близькому Сході, а також перспективи та ризики розвитку штучного інтелекту.

Нагадаємо, що днем раніше Зеленський відмовився виступати перед Сенатом США в останній момент. Є дві версії, які пояснюють вчинок українського президента.