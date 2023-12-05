Усі Герої отримають квартири: Зеленський виступив із заявою

Глава держави обіцяє подбати і про сім’ї загиблих Героїв

Усі, кому з початку війни було надано звання Героя України, отримають власне житло. Також ця ініціатива поширюватиметься і на кавалерів ордена "Золота Зірка".

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що список українців, відзначених такими нагородами з початку повномасштабного вторгнення, складається з щонайменше 360 осіб.

"Ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу, спрямовану на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну. З цієї ініціативи всі, хто з початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Усі, хто, захищаючи державу, став кавалером ордена "Золота Зірка". Усі без винятку", – зазначив глава держави.

За його словами, держава подбає про кожного з них. Зеленський підкреслив, що це стосується і тих, хто з нами, і сімей усіх, хто віддав своє життя за країну.

"Я щиро дякую всім вам, нашим Героїв, за все, що ви зробили. Я щиро дякую сім’ям загиблих за витримку і відвагу. Я щиро вірю, що одного разу про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть все у мирній Україні – Україні, яка перемогла. Яка переможе. Слава Україні!" — підсумував він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці хочуть організувати матеріальне заохочення у розмірі 30 тисяч гривень для всіх мобілізованих мешканців столиці. Ці гроші військовослужбовці зможуть витратити на власний розсуд.