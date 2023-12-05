Все Герои получат квартиры: Зеленский выступил с заявлением

Глава государства обещает позаботиться и о семьях погибших Героев

Все, кому с начала войны было присвоено звание Героя Украины, получат собственное жилье. Также эта инициатива будет распространяться и на кавалеров ордена "Золотая Звезда".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что список украинцев, удостоенных таких наград с начала полномасштабного вторжения, состоит из по меньшей мере 360 человек.

"Мы начинаем претворять в жизнь важную инициативу, направленную на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", – отметил глава государства.

По его словам, государство позаботится о каждом из них. Зеленский подчеркнул, что это касается и о тех, кто с нами, и семей всех, кто отдал свою жизнь за страну.

"Я искренне благодарю всех вас, наших Героев, за все, что вы сделали. Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине – Украине, которая победила. Которая победит. Слава Украине!" – подытожил он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице хотят организовать материальное поощрение в размере 30 тысяч гривен для всех мобилизованных жителей столицы. Эти деньги военнослужащие смогут потратить на свое усмотрение.