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Перша леді України розповіла, як змінився Володимир Зеленський під час війни

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Перша леді України та Володимир Зеленський Новина оновлена 04 грудня 2023, 11:21
Перша леді України та Володимир Зеленський. Фото gettyimages

Олена Зеленська дуже рідко бачить свого чоловіка

Перша леді України Олена Зеленська розповідала, що думає про другий президентський строк чоловіка. А нещодавно вона зізналася, як війна вплинула на Володимира Зеленського та їхню сім'ю.

Відвертими відповідями дружина українського лідера поділилася в інтервʼю азійським ЗМІ, яке було оприлюднене на YouTube. Жінка підкреслила, що президент Володимир Зеленський дуже витривалий та загартований, а його мета – перемога України у війні та мир для всього українського народу.

Олена Зеленська уточнила, що продовжує жити з чоловіком окремо, бо він постійно перебуває в Офісі президента. Бачиться вони лише кілька разів на тиждень, у ці моменти чоловік і жінка приділяють час родині.

"Він постійно перебуває в Офісі. Але ми знаходимо можливості зустрічатися з ним і з дітьми кілька разів на тиждень. Така можливість існує. Авжеж, йому дуже складно… Я зі свого боку намагаюся його підтримувати. Ми ведемо розмови політичні, ніхто не може цього уникнути. Авжеж, я питаю про війну – хочеться дізнатися щось таке, що ніхто не знає, а він скаже, що от завтра перемога. На жаль, таких відповідей я не отримую. Думаю, якщо справді буде така новина, то я дізнаюся про це разом із усіма українцями із його вечірнього звернення", – уточнила пані Олена.

Дружина президента додала, що в приватних розмовах говорить здебільшого про дітей і сімʼю. Нещодавно вони обговорювали подарунки дітям до свята Миколая.

"Сьогодні ми обговорювали, які подарунки можемо приготувати дітям до дня Святого Миколая. 6 грудня будемо святкувати, а ми ще не готові. А там вже треба на Різдво і на Новий рік придумувати. Ми поки не дійшли згоди. Я завжди ділюся з ним новинами про дітей. Як у школі, в університеті, хто що утнув або сказав. Дійсно, коли ми разом, стараємося присвячувати час тільки таким темам, які повертають нас у нормальне життя хоча б на декілька годин", – зізналася Зеленська.

Перша леді України уточнила, що зовні її чоловік дуже змінився. Утім, ті якості, які були в ньому і до повномасштабного вторгнення, сьогодні допомагають продовжувати боротьбу.

За словами Зеленської, президент не відволікається на негативні емоції, коли бачить ціль. Це структурує не лише його роботу, а й власний ментальний стан.

"Я думаю, всі можуть спостерігати за його змінами. Навіть зовнішньо це видно, наскільки він змінюється. Це невимовна відповідальність – бути президентом країни, яка у війні. Це не може не датися взнаки. Але хочу зазначити, що він дуже витривала людина. Я знаю його вже багато років і в різних ситуаціях його бачила. Я знаю, що він витримає…Мир настане. Це бажання веде його і не дає йому зупинятися. Розслаблятися – про це взагалі мова не може йти. Ніхто не може розслабитися", – прокоментувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зробив гучну заяву щодо другого президентського терміну. Він назвав умову для цього кроку.

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#Володимир Зеленський #Олена Зеленська #Перша леді України