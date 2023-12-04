Перша леді України розповіла, як змінився Володимир Зеленський під час війни

Олена Зеленська дуже рідко бачить свого чоловіка

Перша леді України Олена Зеленська розповідала, що думає про другий президентський строк чоловіка. А нещодавно вона зізналася, як війна вплинула на Володимира Зеленського та їхню сім'ю.

Відвертими відповідями дружина українського лідера поділилася в інтервʼю азійським ЗМІ, яке було оприлюднене на YouTube. Жінка підкреслила, що президент Володимир Зеленський дуже витривалий та загартований, а його мета – перемога України у війні та мир для всього українського народу.

Олена Зеленська уточнила, що продовжує жити з чоловіком окремо, бо він постійно перебуває в Офісі президента. Бачиться вони лише кілька разів на тиждень, у ці моменти чоловік і жінка приділяють час родині.

"Він постійно перебуває в Офісі. Але ми знаходимо можливості зустрічатися з ним і з дітьми кілька разів на тиждень. Така можливість існує. Авжеж, йому дуже складно… Я зі свого боку намагаюся його підтримувати. Ми ведемо розмови політичні, ніхто не може цього уникнути. Авжеж, я питаю про війну – хочеться дізнатися щось таке, що ніхто не знає, а він скаже, що от завтра перемога. На жаль, таких відповідей я не отримую. Думаю, якщо справді буде така новина, то я дізнаюся про це разом із усіма українцями із його вечірнього звернення", – уточнила пані Олена.

Дружина президента додала, що в приватних розмовах говорить здебільшого про дітей і сімʼю. Нещодавно вони обговорювали подарунки дітям до свята Миколая.

"Сьогодні ми обговорювали, які подарунки можемо приготувати дітям до дня Святого Миколая. 6 грудня будемо святкувати, а ми ще не готові. А там вже треба на Різдво і на Новий рік придумувати. Ми поки не дійшли згоди. Я завжди ділюся з ним новинами про дітей. Як у школі, в університеті, хто що утнув або сказав. Дійсно, коли ми разом, стараємося присвячувати час тільки таким темам, які повертають нас у нормальне життя хоча б на декілька годин", – зізналася Зеленська.

Перша леді України уточнила, що зовні її чоловік дуже змінився. Утім, ті якості, які були в ньому і до повномасштабного вторгнення, сьогодні допомагають продовжувати боротьбу.

За словами Зеленської, президент не відволікається на негативні емоції, коли бачить ціль. Це структурує не лише його роботу, а й власний ментальний стан.

"Я думаю, всі можуть спостерігати за його змінами. Навіть зовнішньо це видно, наскільки він змінюється. Це невимовна відповідальність – бути президентом країни, яка у війні. Це не може не датися взнаки. Але хочу зазначити, що він дуже витривала людина. Я знаю його вже багато років і в різних ситуаціях його бачила. Я знаю, що він витримає…Мир настане. Це бажання веде його і не дає йому зупинятися. Розслаблятися – про це взагалі мова не може йти. Ніхто не може розслабитися", – прокоментувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зробив гучну заяву щодо другого президентського терміну. Він назвав умову для цього кроку.