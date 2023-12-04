Первая леди Украины рассказала, как изменился Владимир Зеленский во время войны

Елена Зеленская очень редко видит своего мужа

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказывала, что думает о втором президентском сроке мужа. А недавно она призналась, как война повлияла на Владимира Зеленского и их семью.

Откровенными ответами жена украинского лидера поделилась в интервью азиатским СМИ, обнародованным на YouTube. Женщина подчеркнула, что президент Владимир Зеленский очень вынослив и закален, а его цель – победа Украины в войне и мир для всего украинского народа.

Елена Зеленская уточнила, что продолжает жить с мужем отдельно, потому что он постоянно находится в Офисе президента. Видятся они всего несколько раз в неделю, в эти моменты мужчина и женщина уделяют время семье.

"Он постоянно находится в Офисе. Но мы находим возможности встречаться с ним и с детьми несколько раз в неделю. Такая возможность существует. Конечно, ему очень сложно… Я со своей стороны пытаюсь его поддерживать. Мы ведем разговоры политические, никто не может этого избежать. Да, я спрашиваю о войне – хочется узнать что-то такое, что никто не знает, а он скажет, что вот завтра победа… К сожалению, таких ответов я не получаю… Думаю, если действительно будет такая новость, то я узнаю об этом вместе со всеми украинцами из его вечернего обращения", — уточнила Елена.

Супруга президента добавила, что в частных разговорах говорит в основном о детях и семье. Недавно они обсуждали подарки детям к празднику Николая.

"Сегодня мы обсуждали, какие подарки можем приготовить детям ко дню Святого Николая. 6 декабря будем праздновать, а мы еще не готовы. А там уже надо на Рождество и на Новый год придумывать. Мы пока не пришли к согласию. Я всегда делюсь с ним новостями о детях. Как в школе, в университете, кто что скрыл или сказал. Действительно, когда мы вместе, стараемся посвящать время только таким темам, которые возвращают нас в нормальную жизнь хотя бы на несколько часов", – призналась Зеленская.

Первая леди Украины уточнила, что снаружи ее муж сильно изменился. Впрочем, те качества, которые были в нем и до полномасштабного вторжения сегодня помогают ему продолжать борьбу.

По словам Зеленской, президент не отвлекается на негативные эмоции, когда видит цель. Это структурирует не только его работу, но и собственное ментальное состояние.

"Я думаю, все могут наблюдать за его изменениями. Даже внешне это видно, насколько он меняется. Это неописуемая ответственность – быть президентом страны, которая в войне. Это не может не сказаться. Но хочу отметить, что он очень выносливый человек. Я знаю его уже много лет и в разных ситуациях его видела, я знаю, что он выдержит… Мир настанет. Это желание ведет его и не дает ему останавливаться. Расслабляться – об этом вообще речь не может идти. Никто не может расслабиться", – прокомментировала она.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сделал громкое заявление по поводу второго президентского срока. Он назвал условие для этого шага.