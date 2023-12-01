"Нужно, что-то придумать": Зеленская ответила, что думает о втором президентском сроке мужа

Зеленская достаточно четко показала свое отношение к этому

На фоне многочисленных дебатов по поводу президентских выборов в Украине, первая леди Елена Зеленская высказала свое отношение к тому, чтобы её муж баллотировался на второй срок. По её словам, ей бы этого не хотелось.

Об этом она рассказала изданию Economist. Жена главы государства говорит о необходимости придумать "что-то другое".

"Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", — заявила Зеленская.

Напомним, что сам президент в новом интервью информагенству Associated Press признался, что быть главой воюющего государства — неописуемо сложная работа. Однако он не может представить что покинет этот пост.

"Честно говоря, вы не можете этого сделать. Это было бы очень несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы", — сказал он.

К слову, детальнее о всех главных заявлениях Зеленского журналистам Associated Press, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал громкое заявление насчет второго президентского срока.