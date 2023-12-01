"Потрібно щось придумати": Зеленська відповіла, що думає про другий президентський строк чоловіка

Зеленська досить чітко показала своє ставлення до цього

На тлі численних дебатів з приводу президентських виборів в Україні перша леді Олена Зеленська висловила своє ставлення до того, щоб її чоловік балотувався на другий строк. За її словами, їй цього не хотілося б.

Про це вона розповіла виданню Economist. Дружина глави держави говорить про необхідність вигадати "щось інше".

"Я не хочу, щоб він ставав президентом на наступний термін або на два наступні строки, це неможливо. Напевно, ми повинні будемо придумати щось нове", - заявила Зеленська.

Нагадаємо, що сам президент в новому інтерв’ю інформагенству Associated Press зізнався, що бути главою держави, що воює, — невимовно складна робота. Однак він не може уявити, що покине цей пост.

"Чесно кажучи, ви не можете цього зробити. Це було б дуже несправедливо, неправильно і безумовно демотивувало б", — сказав він.

До речі, детальніше про всі головні заяви Зеленського журналістам Associated Press, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що Зеленський зробив гучну заяву щодо другого президентського терміну.