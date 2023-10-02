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Зеленський піде на другий термін? Голова "Слуги народу" дала коментар

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Президент Володимир Зеленський Новина оновлена 02 жовтня 2023, 11:40
Президент Володимир Зеленський. Фото Офіс президента

Голова партії хотіла б бачити Зеленського на посту президента вдруге

У партії "Слуга народу" наразі не обговорюють можливе балотування президента Володимира Зеленського на другий термін. Ця тема не піднімається навіть у неофіційних розмовах.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Водночас вона зазначила, що хотіла б бачити Зеленського на посту президента вдруге.

"Ми не обговорюємо такі речі. Зараз війна. Хоча мені б дуже хотілося другого терміну для діючого президента", — заявила Шуляк, відповідаючи на питання, чи піде Зеленський на другий термін.

Повне інтерв'ю із нардепкою читайте за посиланням: Деякі "слуги" недооцінили запит суспільства, — Олена Шуляк про другий строк Зеленського, вибори та майбутнє партії, ч.І

* Як працюють винайдені владою механізми компенсації за пошкоджене та зруйноване житло, за рахунок яких коштів буде відновлюватися житлова інфраструктура, чи вистачить їх на всіх переселенців, та скільки грошей можливо "вибити" з активів підсанкційних російських олігархів? Про це дізнаєтеся у другій частині інтерв’ю з Оленою Шуляк, яка вийде у вівторок, 3 жовтня, вранці.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що проведення виборів у воєнний час в Україні заборонено, проте чекати на них ще кілька років не варто.

Теги:
#Вибори #Володимир Зеленський #Олена Шуляк