Зеленский пойдет на второй срок? Глава "Слуги народа" дала комментарий

Глава партии хотела бы видеть Зеленского на посту президента во второй раз

В партии "Слуга народа" пока не обсуждается возможное баллотирование президента Владимира Зеленского на второй срок. Эта тема не затрагивается даже в неофициальных разговорах.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. В то же время она отметила, что хотела бы видеть Зеленского на посту президента во второй раз.

"Мы не обсуждаем такие вещи. Сейчас война. Хотя мне очень хотелось бы второго срока для действующего президента", — заявила Шуляк, отвечая на вопрос, пойдет ли Зеленский на второй срок.

Полное интервью с народнім депутатом читайте по ссылке: Некоторые "слуги" недооценили запрос общества, — Елена Шуляк о втором сроке Зеленского, выборах и будущем партии, ч.І

* Как работают изобретенные властями механизмы компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, за счет каких средств будет восстанавливаться жилищная инфраструктура, хватит ли их на всех переселенцев и сколько денег можно "выбить" из активов подсанкционных российских олигархов? Об этом узнаете во второй части интервью с Еленой Шуляк, которая выйдет во вторник, 3 октября, утром.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что проведение выборов в военное время в Украине запрещено, однако ждать их еще несколько лет не стоит.