За информацию о них обещают $10 миллионов: США ввели санкции против российских хакеров

Они пытались атаковать важные правительственные сети США

США и Великобритания продолжают вводить санкции против России. Так, под санкции попали еще двое россиян, связанные с ФСБ РФ.

Как сообщает Министерство финансов США, Управление контроля за иностранными активами (OFAC) в координации с Соединенным Королевством определило двух лиц, связанных с группой передовых постоянных угроз, спонсируемой ФСБ РФ. По данным американского Минфина, их действия были направлены на физических и юридических лиц в США, Британии и других союзных и партнерских странах.

"Как мы подчеркивали в наших двусторонних действиях в течение последнего года, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство стоят вместе, непоколебимо противодействуют Кремлю и его спонсируемым государством кибергруппам, направленным на наши демократии. Мы будем продолжать использовать наши коллективные инструменты и полномочия для защиты наших граждан, наших сетей и наших демократических процессов", — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Отмечается, что Великобритания наложила санкции на двоих лиц за участие в фишинговых операциях с намерением использовать полученную информацию для подрыва демократических процессов в стране. Соединенные Штаты в поддержку и в знак солидарности с Соединенным Королевством также приняли меры против тех же лиц, обнаружив их связь с подразделением ФСБ и его деятельностью, направленной на критически важные правительственные сети США.

В Минфине США подчеркнули, что Кремль использует ФСБ, чтобы продвигать свои интересы и пытаться подорвать интересы Соединенных Штатов, их союзников и партнеров. ФСБ использует свои кибермощности для совершенствования своих кампаний по шпионажу, влиянию и вторжению. Подчеркивается, что с 2016 года спонсируемые ФСБ фишинговые кампании сосредоточились на аккаунтах вебпочты организаций, связанных с государственными, военными, частными организациями и СМИ по всему миру, и расширились, чтобы охватить аккаунты США, Великобритании и Северной Атлантики, а также правительства, военные и правительственные филиалы стран НАТО.

Минфин США сообщил, что с этой фишинговой деятельностью связаны офицер ФСБ Руслан Александрович Перетятько и ИТ-работник из Сыктывкара Андрей Станиславович Коренец. Отмечается, что они в 2016-2020 годах рассылали фишинговые электронные письма, а также использовали программы для взлома аккаунтов и удаленного доступа к зараженным устройствам.

В свою очередь Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против этих двух россиян. Им инкриминируют преступный хакерский сговор против американских лиц, в том числе работников объектов Министерства энергетики. Кроме того, Государственный департамент США объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит привлечь их к ответственности.

Напомним, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ряда граждан и компаний РФ. Среди них, в частности, есть и соратники председателя Чечни Рамзана Кадырова.