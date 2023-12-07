За інформацію про них обіцяють $10 мільйонів: США ввели санкції проти російських хакерів

Вони намагалися атакувати важливі урядові мережі США

США та Велика Британія продовжують запроваджувати санкції проти Росії. Так, під санкції потрапили ще двоє росіян, які пов'язані з ФСБ РФ.

Як повідомляє Міністерство фінансів США, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) у координації зі Сполученим Королівством визначило двох осіб, пов’язаних із групою передових постійних загроз, яка спонсорується ФСБ РФ. За даними американського Мінфіну, їх дії були націлені на фізичних та юридичних осіб у США, Британії та інших союзних і партнерських країнах.

"Як ми підкреслювали в наших двосторонніх діях протягом останнього року, Сполучені Штати та Сполучене Королівство стоять разом, непохитно протидіють Кремлю та його спонсорованим державою зловмисним кібергрупам, спрямованим на наші демократії. Ми продовжуватимемо використовувати наші колективні інструменти та повноваження для захисту наших громадян, наших урядових мереж і наших демократичних процесів", — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Зазначається, що Велика Британія наклала санкції на двох осіб за участь у фішингових операціях з наміром використовувати отриману інформацію для підриву демократичних процесів у країні. Сполучені Штати на підтримку та в знак солідарності зі Сполученим Королівством також вжили заходів проти тих самих осіб, виявивши їхній зв’язок із підрозділом ФСБ та його діяльністю, спрямованою на критично важливі урядові мережі США.

У Мінфіні США, підкреслили, що Кремль використовує ФСБ, щоб просувати свої інтереси та намагатися підірвати інтереси Сполучених Штатів, їх союзників і партнерів. ФСБ використовує свої кіберпотужності для вдосконалення своїх кампаній зі шпигунства, впливу та вторгнення. Підкреслюється, що з 2016 року спонсоровані ФСБ фішингові кампанії зосередилися на облікових записах вебпошти організацій, пов’язаних з державними, військовими, приватними організаціями та ЗМІ по всьому світу, і розширилися, щоб охопити облікові записи США, Великобританії та Північної Атлантики, а також уряди, військові та урядові філії країн НАТО.

Мінфін США повідомив, що з цією фішинговою діяльністю пов'язані офіцер ФСБ Руслан Олександрович Перетятько та ІТ-працівник з Сиктивкару Андрій Станіславович Корінець. Зазначається, що вони у 2016-2020 роках розсилали фішингові електронні листи, а також використовували програми для зламу акаунтів і віддаленого доступу до уражених пристроїв.

Своєю чергою Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти цих двох росіян. Їм інкримінують злочинну хакерську змову проти американських осіб, зокрема працівників об'єктів Міністерства енергетики. Крім того, Державний департамент США оголосив нагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка дозволить притягти їх до відповідальності.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо низки громадян та компаній РФ. Серед них, зокрема, є й соратники голови Чечні Рамзана Кадирова.