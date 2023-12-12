США запровадили новий пакет санкцій проти РФ: до нього потрапили не лише росіяни

У черговому санкційному пакеті опинилися фізособи та компанії з третіх країн

Міністерство фінансів США розширило антиросійські санкції, запровадивши їх проти тих фізичних осіб та організацій, які допомагають Кремлю обходити чинні обмеження. Це стосується причетних до закупівлі сировини та обладнання для армії РФ.

Санкції також розповсюджуються на компанії російського військово-промислового комплексу. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

"Кремль стабільно перетворює Росію на економіку війни, але військова машина Путіна не може вижити лише за рахунок внутрішнього виробництва", - заявляє глава відомства Дженет Еллен.

У списку санкцій опинилися фізичні особи та компанії з різних країн: Китаю, Туреччини, Сінгапуру, Швейцарії, Гонконгу, Пакистану, Мальдів, ОАЕ та Киргизії. Щодо російських організацій, то під обмеження потрапили фінансові та промислові підприємства. Серед них Іжевський електромеханічний завод "Купол", НВК "Аерокон", ТОВ "Плаз".

Мінфін США також ввів санкції проти мережі з чотирьох фізосіб та дев’яти фірм з Пакистану, РФ, Гонконгу та КНР. Американському уряду вдалося з’ясувати, що вони спільно налагодили постачання китайських технологій та озброєння до Росії.

Обмежувальні заходи було вжито в рамках тих зобов’язань, про які раніше оголосили лідери "Великої сімки". Вони заявили минулого тижня, що введуть обмеження, щоб перешкоджати постачанню озброєння та технологій до РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський виступив перед лідерами G7 під час екстреної наради.