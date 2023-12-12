В США проголосовали за запрет российского урана: что это значит

Запрет на импорт урана будет действовать до 2040 года и может быть отменен только при критических обстоятельствах.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря проголосовала за запрет импорта обогащенного урана из россии в Соединенные Штаты. Ограничения должны вступить в силу через 90 дней после окончательного одобрения законопроекта.

Об этом сообщает американское издание The Hill. Законопроект должен также пройти утверждение в Сенате и в Белом доме.

Документ был внесен в Палату еще 7 декабря, проголосовали за него очень оперативно – в рамках ускоренной процедуры. Для одобрения документа таким образом нужно только две трети голосов "за".

Законопроект вводит запрет на импорт из россии низкообогащенного урана, используемого в работе ядерных реакторов. Допускается отмена запрета на импорт только в том случае, если будут отсутствовать все остальные источники для поддержки работы АЭС в США.

Кроме того, можно получить разрешение на специальный импорт от Министерства энергетики США с согласованием у государственного секретаря и Минфина. Действовать запрет будет до конца 2040 года.

Подавляющее большинство урана, используемого ядерной промышленностью США, импортное. Российский уран занимает не менее 12% американского рынка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина по результатам испытаний обнаружила, что российское ядерное топливо для реакторов советского и российского образца можно без проблем заменять американским производством компании Westinghouse. Для Европы это открывает возможность наконец-то применить санкции против Росатома.