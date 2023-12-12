В США проголосували за заборону російського урану: що це означає

Заборона на імпорт урану буде діяти до 2040 року та може бути скасована тільки за критичних обставин

Палата представників Конгресу США 11 грудня проголосувала за заборону імпорту збагаченого урану з росії до Сполучених Штатів. Обмеження повинні набути чинності через 90 днів після остаточного схвалення законопроєкту.

Про це повідомляє американське видання The Hill. Відзначається, що законопроєкт повинен також пройти затвердження в Сенаті та у Білому домі.

Документ було внесено до Палати ще 7 грудня, проголосували за нього дуже оперативно – у рамках прискореної процедури. Для схвалення документа таким чином потрібно тільки дві третини голосів "за".

Законопроєкт вводить заборону на імпорт з росії низькозбагаченого урану, який використовується у роботі ядерних реакторів. Допускається скасування заборони на імпорт тільки у тому разі, якщо будуть відсутні абсолютно всі інші джерела для підтримки роботи АЕС в США.

Окрім того, можна отримати дозвіл на спеціальний імпорт від Міністерства енергетики США та за погодженням державного секретаря та Мінфіна. Діяти заборона буде до кінця 2040 року.

Переважна більшість урану, який використовується ядерною промисловістю США, є імпортною. Російський уран займає не менше 12% американського ринку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна за результатами випробувань виявила, що російське ядерне паливо для реакторів радянського та російського зразка можна без проблем замінювати на американське виробництва компанії Westinghouse. Для Європи це відкриває можливості нарешті застосувати санкції проти Росатому.