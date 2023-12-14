ЄС знову не схвалив санкції проти Росії: яка країна тепер заважає

Така ж тактика була в Угорщини та Греції, які вимагали виключити їхні компанії з переліку міжнародних спонсорів війни

Європейський Союз знову не зміг схвалити дванадцятий пакет санкцій проти російського терористичного режиму. На цей раз палиці у колеса встромлює Австрія – Відень раптово забажав вивчити неназвані "юридичні аспекти", хоча раніше вони австрійський уряд не хвилювали.

Про це повідомляє американське видання Politico. Видання зазначає, що новий пакет повинні були схвалити ще до початку саміту лідерів країн-членів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня, але через деконструктивну позицію деяких країн прийняття пакета затягнулося.

"За словами дипломатів, угоди було досягнуто у вівторок вищими посланцями ЄС, але Відень загальмував цей процес, оскільки спочатку хоче провести внутрішні перевірки, сказали дипломати, яким було надано анонімність, щоб говорити про делікатне питання", – пише видання.

Анонімний австрійський чиновник своєю чергою запевнив видання, що Австрія нібито не проти пакета – просто хоче вивчити "юридичні аспекти". Європейські дипломати сподіваються, що це не затримає прийняття пакета і про нові санкції оголосять вже 14 грудня.

Тим часом журналісти нагадують, що цей метод вже використали Угорщина та Греція, коли шантажували ЄС з вимогами до України прибрати угорський OTP Bank та грецьку компанію з українського списку міжнародних спонсорів війни. Видання також вказує, що австрійський Raiffeisenbank, який не збирається виходити з російського ринку та сплачує там великі податки в казну російського диктатора володимира путіна, все ще знаходиться в українському списку.

Нагадаємо, 12 грудня Міністерство фінансів США розширило антиросійські санкції, запровадивши їх проти тих фізичних осіб та організацій, які допомагають Кремлю обходити чинні обмеження. Це стосується причетних до закупівлі сировини та обладнання для армії РФ.

Палата представників Конгресу США 11 грудня проголосувала за заборону імпорту збагаченого урану з Росії до Сполучених Штатів. Обмеження повинні набути чинності через 90 днів після остаточного схвалення законопроєкту.