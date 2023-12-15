Евросоюз наконец-то согласовал 12-й пакет санкций против России — СМИ

Окончательное принятие пакета и его официальное объявление должны состояться в ближайшие дни

Лидеры стран-членов Европейского Союза после длительных переговоров в первый день саммита, 14 декабря, все же согласовали двенадцатый пакет санкций против России. Задержка была из-за Австрии, которая не давала окончательного одобрения до позднего вечера.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. Подробности нового санкционного пакета не объявляются до его официального представления.

Известно только, что ранее рекомендованный Европейской комиссией пакет охватывал предложения по запрету торговли российскими алмазами в Европе, а также ужесточение мер, направленных на соблюдение нефтяного потолка и санкций против России в целом. Также под ограничение подпадет ряд российских юридических и физических лиц – в их числе сын известного российского алкоголика, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Окончательное принятие пакета и его официальное объявление должны состояться в ближайшие дни. Более того, ЕС сразу же начнет работу над следующим, 13-м пакетом ограничений против РФ.

"Страны ЕС постараются согласовать еще один пакет санкций против РФ ко второй годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину", – сказали изданию источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, 12 декабря Министерство финансов США расширило антироссийские санкции, введя их против тех физических лиц и организаций, которые помогают Кремлю обходить действующие ограничения. Это касается причастных к закупке сырья и оборудования для армии РФ.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря проголосовала за запрет импорта обогащенного урана из России в Соединенные Штаты. Ограничения должны вступить в силу через 90 дней после окончательного одобрения законопроекта.