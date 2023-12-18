ЄС затвердив 12 пакет санкцій проти Росії: головні пункти

Європейський союз затвердив 12 пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, посилить контроль за "ціновою стелею" на російську нафту, запровадить заборони на імпорт ще цілої низки товарів з РФ та багато іншого.

Про це повідомляється на сайті Євроради. За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, у 12-му пакеті ЄС пропонує потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину.

"Наше повідомлення чітке, як я вже заявляв, коли очолювала неформальна Рада закордонних справ у Києві: ми залишаємося непохитними у своїй відданості Україні і підтримуватимемо її боротьбу за свободу та суверенітет", — сказав він.

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Поетапна заборона на прямий чи опосередкований імпорт чи перевезення алмазів із Росії. Заборона також поширюється на ювелірні вироби із російськими діамантами.

Посилення контролю за "ціновою стелею" на нафту: посилення механізму обміну інформацією та необхідність повідомляти Брюссель про продаж танкерів будь-якій третій країні;

Сьогоднішнє рішення додає Швейцарію до списку країн-партнерів, які застосовують набір обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з Росії;

Поетапна заборона імпорту зрідженого пропану;

Розширення заборони транзит попри всі військові товари;

Розширення переліку заборонених для продажу товарів;

Крім економічних санкцій, Рада вирішила включити до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб;

Деякі товари дозволені на імпорт, такі як предмети особистої гігієни та одяг;

Обмеження на реекспорт до особливо чутливих товарів та технологій;

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